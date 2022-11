God of War Ragnarok: tutte le posizioni dei Troll Dormienti

Pronti per affrontare i Troll Dormienti di God of War Ragnarok? Per farlo avrete anzitutto bisogno del Cimelio mistico: un particolare manufatto inutile in battaglia, ma indispensabile per risvegliare quei mostri tramutati in statue. Oltre a svelarvi il punto in cui è possibile trovare l’oggetto, questa guida vi aiuterà a localizzare i luoghi in cui sfruttarlo.

Prima di poter affrontare i Troll sparsi per i Nove Regni (e ottenere i materiali coi quali si crea l’armatura Steinbjorn) dovrete necessariamente procedere nell’avventura, fino a ottenere l’arma speciale legata all’anello magico Draupnir. A quel punto non dovrete far altro che ritornare al Lago dei Nove (Midgard) e sfondare il muro di ghiaccio infrangibile a sud del Tempio di Tyr, dietro al quale si nasconde il cimelio. Ora non vi resta che scovare tutti i Troll e animarli utilizzando il nuovo talismano.

Blodugr Steinn : si trova a Migard, all'interno dell' Avamposto Fatiscente , nella parte sud-occidentale del Lago dei Nove.

: si trova a Migard, all'interno dell' , nella parte sud-occidentale del Lago dei Nove. Bjarg Stormr : ad Alfheim, nella parte occidentale delle Sabbie Proibite .

: ad Alfheim, nella parte occidentale delle . Golrab delle Ceneri e Golrab del Gelo: a Valheim, nell’area ricolma di veleno chiamata Giardino di Noatun.

