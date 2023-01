God of War Ragnarok: il più potente boss segreto sconfitto in soli 11 secondi!

Oltre ad una lunga avventura principale, God of War Ragnarok offre anche numerosi contenuti secondarie da scoprire ed affrontare, compresi alcuni avversari segreti potenti, feroci e durissimi a morire. Ma c'è qualcuno che ha battuto il più temibile boss in tempi veramente da record assoluto.

Da questo momento, se ancora non avete giocato a fondo l'ultima opera di Santa Monica Studios, vi consigliamo di proseguire nella lettura con cautela essendoci spoiler su un contenuto secondario del gioco. In ogni caso tenetevi forte: un giocatore, tale ClipearlDush su Reddit, è infatti riuscito nella titanica impresa di sconfiggere Gnà, la regina delle Valchirie, in soli 11 secondi e giocando alla massima difficoltà possibile, Un vero God of War.

L'autore dell'incredibile vittoria ha testimoniato in video lo scontro con il boss, che è caduto nei giro di pochissimi attimi grazie ad una build studiata a regola d'arte: come ha spiegato tra i commenti sotto al video, ClipearlDush ha indossato il set d'armatura di Lunda che arreca danni maggiori ai nemici intossicati, per poi combinare questo tipo di equipaggiamento con i poteri di Freya per avvelenare gli avversari; in aggiunta, si sono riveli fondamentali per la battaglia i potenziamenti dati dai set di Muspelheim e Vanaheim, assieme ad ulteriori upgrade che permettono a Kratos di arrecare danni enormi attraverso la Furia di Sparta.

In precedenza lo stesso brutale boss segreto di God of War Ragnarok è stato sconfitto in 13 secondi, ma a quanto pare i fan più abili riescono a trovare sempre nuovi strategemmi per accorciare sempre di più i tempi. Nel frattempo si inizia a parlare del possibile arrivo di God of War Ragnarok su PC, grazie ad alcuni indizi diffusi da una sussidiaria dei PlayStation Studios.