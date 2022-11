God of War Ragnarok, il preload in arrivo: il peso di un dio della guerra su PS4 e PS5

Anche se funestato dall'inaspettata rottura del Day One di God of War: Ragnarok, il percorso di avvicinamento al debutto della nuova avventura di Kratos e Atreus sta ormai per giungere al termine.

A confermarlo, è anche la progressiva attivazione del preload del gioco nelle diverse aree del mondo. Ad aprire le danze sono stati i videogiocatori residenti in Nuova Zelanda, grazie ai quali è ora possibile scoprire il peso dell'esperienza proposta ad oggi da Santa Monica Studio. Quest'ultimo, come ormai consuetudine in casa Sony, varia a seconda della console supportata, con le funzionalità di PlayStation 5 in grado di proporre un'ottimizzazione più efficace.

Come potete verificare in calce a questa news, la versione PS4 di God of War: Ragnarok avrà infatti un peso di 106,817 GB. Diversamente, il ritorno di Kratos richiederà 84,095 GB di spazio in memoria per poter prendere ufficialmente il via su PS5. Una differenza sostanziosa, che si allinea a quanto già visto negli ultimi anni sul fronte delle esclusive cross-gen prodotte dai team interni di casa Sony.



Il Day One di God of War: Ragnarok, lo ricordiamo, è in programma per il prossimo 9 novembre 2022. In attesa dell'appuntamento con Kratos e Atreus, segnaliamo il recente appello di Santa Monica ad evitare di diffondere spoiler relativi a God of War: Ragnarok.