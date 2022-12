God of War Ragnarok prende 7/10 su EDGE, Sonic Frontiers bocciato con voto 3/10

La falsa recensione di God of War Ragnarok attribuita a EDGE non è andata troppo lontana dalla realtà: la testata inglese ha dato al gioco di Santa Monica Studio un voto di 7/10 (e non di 6/10 come nella falsa recensione), ben distante dalla media di altre testate internazionali.

Il nuovo numero di EDGE (con Nightingale in copertina) è arrivato e oltre a contenere un approfondimento sulla scena arcade in Giappone, contiene anche le recensioni di giochi molto attesi come Pentiment, Gotham Knights, Sonic Frontiers e God of War Ragnarok.

God Of War Ragnarok - 7

Somerville - 7

Pentiment - 9

Call of Duty Modern Warfare II - 6

Gotham Knights - 5

The Chant - 6

Sonic Frontiers - 3

A Little To The Left - 6

The Entropy Centre - 5

Marvel Snap - 8

How To Say Goodbye - 6

