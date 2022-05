God of War Ragnarok prende forma: tante migliorie grafiche nelle clip sull'accessibilità

L'ultimo approfondimento del PS Blog sull'accessibilità di God of War Ragnarok ha offerto al team di Sony Santa Monica l'opportunità di mostrare, seppure indirettamente, l'evoluzione grafica del kolossal action adventure per PS4 e PlayStation 5 nel corso degli ultimi mesi.

Contestualmente alla pubblicazione dello speciale del PS Blog sulle numerose opzioni di accessibilità della nuova epopea norrena di Kratos e Atreus, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ha condiviso delle brevi ma significative clip che testimoniano, appunto, le migliorie apportate al comparto grafico di God of War Ragnarok.

Le scene immortalate in queste clip dal team diretto da Eric Williams riprendono le medesime sequenze ingame mostrate da SIE Santa Monica nell'ormai celebre Reveal Trailer di God of War Ragnarok, seppure in una versione leggermente diversa.

Raffrontando gli spezzoni del precedente video con le scene delle clip più recenti condivise su PlayStation Blog, ci si accorge quasi immediatamente delle modifiche apportate dagli autori di Sony Santa Monica nelle ambientazioni (con l'aggiunta della neve e della nebbia volumetrica), nei modelli poligonali dei personaggi a schermo (le braccia di Kratos sono più dettagliate) e nelle texture (come nel caso dell'arco di Atreus).

A questo punto non ci resta che attendere la pubblicazione di un nuovo video gameplay da parte di Sony, magari in coincidenza del rumoreggiato State of Play su God of War Ragnarok suggerito in queste settimane dai leaker più disparati.