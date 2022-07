God of War Ragnarok ora è preordinabile anche su Amazon al prezzo minimo garantito

God of War Ragnarok è un gioco di azione e avventura in uscita in tutto il mondo il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, sviluppato da Santa Monica Studio, sarà pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Seguito dell'acclamato God of War uscito nel 2018 per PS4, il gioco sarà ambientato nell'antica Scandinavia e presenterà i protagonisti del precedente episodio: Kratos e suo figlio adolescente Atreus. Originariamente previsto per il 2021, il gioco è stato ritardato a causa dell'impatto sullo sviluppo della pandemia di COVID-19 e anche a causa dei problemi di salute del doppiatore di Kratos, Christopher Judge, nell'agosto 2019.

Ora il titolo è preordinabile su Amazon in edizione Standard al prezzo minimo garantito, 70,99 euro per l'edizione PS4 (aggiornabile gratuitamente a quella PS5) o 80,99 euro per l'edizione PS5, il prezzo del preordine potrebbe scendere e, ordinando subito, nel caso dovesse accadere, Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il gioco abbia mai raggiunto dalla data dell'ordine a quella di spedizione.

Di seguito i link ai preordini:

Su Amazon è stata preordinabile per pochi minuti anche la Collector's Edition a questo link, esaurita praticamente subito ma potrebbe ritornare disponibile nei prossimi giorni e ve lo segnaleremo tempestivamente in caso dovesse succedere.