God of War Ragnarok, preordinalo al prezzo più basso del web a pochi giorni dall'uscita

God of War Ragnarok è il seguito dell'acclamato God of War uscito nel 2018 per PS4. Il nuovo capitolo sarà lanciato in tutto il mondo il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, sviluppato da Santa Monica Studio, sarà pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Il gioco sarà ambientato nell'antica Scandinavia e narrerà le avventure dei protagonisti del precedente episodio: Kratos ed il figlio adolescente Atreus. Originariamente doveva essere lanciato nel 2021, il gioco è stato però ritardato a causa dell'impatto sullo sviluppo della pandemia di COVID-19 ed a causa dei problemi di salute del doppiatore di Kratos, Christopher Judge, dal mese di agosto 2019.

