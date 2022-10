God of War Ragnarok: preordine scontato di 20€ da MediaWorld ed Euronics

Se state valutando l'acquisto di God of War Ragnarok allora dovete assolutamente dare un'occhiata alle offerte per il preordine che stanno facendo catene come MediaWorld ed Euronics.

MediaWorld, innanzitutto, offre 20 euro di extra sconto sull'acquisto di entrambe le versioni di God of War Ragnarok a tutti i possessori della Carta MediaWorld Club, la quale può essere sottoscritta senza alcun costo sul sito ufficiale oppure direttamente in negozio. Grazie a questa offerta potete prenotare l'edizione PS4 a 49,99 euro anziché 70,99 euro oppure una copia per PlayStation 5 a 59,99 euro invece di 80,99 euro. Si tratta di un risparmio considerevole, specialmente perché stiamo parlando di un gioco inedito e prossimo alla pubblicazione. Maggiori informazioni sono reperibili a questo indirizzo.

Euronics offre una promozione differente, anche se il risparmio potenziale è il medesimo. Presso quest'altra catena, procedendo al preordine di una qualsiasi delle versioni God of War Ragnarok riceverete in regalo una card con 20 euro di credito PSN. Lo sconto, dunque, non è diretto, ma grazie alla ricarica potrete risparmiare sull'acquisto di altri contenuti del PlayStation Store. Dirigetevi qui per approfittarne.

Entrambe le offerte sono attive esclusivamente sulla prenotazione, dunque rimarranno valide fino all'8 novembre. God of War Ragnarok, ricordiamo, verrà lanciato ufficialmente mercoledì 9 novembre.