God of War Ragnarok: preordini aperti dal 30 giugno?

The Snitch continua a "snitchare": dopo aver rivelato la possibile data della presentazione di God of War Ragnarok, l'insider fa capire che i preordini del nuovo gioco di Santa Monica Studios potrebbero aprire molto presto... e precisamente il 30 giugno.

Giovedì 30 giugno succederà "qualcosa" legato a God of War Ragnarok, The Snitch non è stato chiaro e non sappiamo se quel giorno ci sarà uno State of Play o se Sony pubblicherà un video o magari un post su PlayStation Blog, quasi certamente però verranno aperti i preordini, almeno stando all'ultimo Tweet di The Snitch, con il termine "Order" che spunta molto chiaramente da una GIF.

Order sta dunque per preorder? E' questo il riferimento che l'insider ha voluto lasciare in uno dei suoi ultimi messaggi? Secondo alcune teorie si, ma come detto si tratta solamente di ipotesi e speculazioni prive di reale fondamento, dunque non ci resta che aspettare per saperne di più.

Nel frattempo, Sony ha annunciato un Sony Showcase per il 28 giugno, in questa occasione l'azienda dovrebbe presentare le nuove cuffie da gaming PlayStation della serie Inzone e a quanto pare anche monitor da gaming ottimizzati per giocare con PS5, oltre ad una collaborazione tra Sony e Valorant. Ne sapremo di più nella serata di martedì.