God of War Ragnarok: preordini aperti in Italia, prezzi e tutte le versioni

Finalmente i preordini di God of War Ragnarok sono aperti anche in Italia, a partire dalle 10:00 di venerdì 15 luglio è possibile preordinare le edizioni fisiche e digitali del gioco di Santa Monica Studio, in uscita il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.

Di seguito tutte le edizioni in commercio con i relativi prezzi e se disponibile il link per effettuare il preordine di God of War Ragnarok su Amazon, GameStop, PlayStation Store e altri rivenditori.

Standard Edition e Launch Edition - da 69.99 euro

Questa versione disponibile in formato fisico e digitale include solamente il gioco God of War Ragnarok. Costa 69.99 euro per PS4 e 79.99 euro per PS5, l'upgrade da PlayStation 4 alla versione Next-Gen costa 9,99 euro.



La Launch Edition per PS5 da GameStop costa 80.98 euro, prenotando God of War Ragnarok per PS4 da GameStop al prezzo di 70.98 euro riceverete in regalo il poster in metallo.

Digital Deluxe Edition - 89.99 euro

Gioco God of War Ragnarok

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale

Mini Artbook digitale Dark Horse

Avatar

Tema per PlayStation 4

Collector's Edition - 214.98 euro

God of War Ragnarok (codice digitale)

Custodia Steelbook in metallo, raffigurante le rappresentazioni dell’Orso e del Lupo

Due statuette gemelli Vanir di 5 cm, dello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra inclusi nella Collector’s Edition di God of War 2018.

Ddi nanici con finitura effetto legno racchiusi in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno

Martello Mjölnir di 40 cm, riproduzione dettagliata dell’arma di Thor

Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition

Jotnar Edition Esclusiva GameStop - 269.98 euro

God of War Ragnarok (codice digitale)

Custodia Steelbook

Due statuette gemelli Vanir di 5 centimetri

Martello Mjölnir di 40 centimetri

Vinile con due brani composti da Bear McCreary

Spillette Falco, Orso e Lupo, che simboleggia la famiglia di Kratos

Anello leggendario Draupnir , racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso

racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso Dadi di Brok con finitura metallica di color argento con dettagli blu, racchiuso in un sacchetto con il simbolo dei fratelli Huldra

Mappa in tessuto Yggdrasil, raffigurante i Nove Regni

Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition

Disponibile per il preordine sul sito di GameStop Disponibile ora in esclusiva sul sito di GameStop in preordine

Nel momento in cui scriviamo tutte le edizioni sono disponibili, attenzione perché la Collector's Edition e la Jotnar Edition potrebbero andare sold-out molto rapidamente, vi aggiorneremo in caso di eventuali restock.