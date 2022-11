God of War Ragnarok, le prime ore: la nuova avventura di Kratos e Atreus ha inizio

Si è fatto attendere a lungo, ma God of War Ragnarok è finalmente disponibile su PlayStation 5 e PS4: la saga norrena si avvia alla sua conclusione, con Kratos ed Atreus pronti a scontrarsi con gli dei Aesir per l'ultima grande battaglia in attesa del Ragnarok.

E per celebrare l'esordio dell'ultima fatica di Santa Monica Studio, assieme al nostro Alessandro Bruni abbiamo iniziato il nostro viaggio attraverso i Nove Regni, pronti a vivere un'avventura ricca di azione, coinvolgimento e battaglie epiche. Sul canale Youtube di Everyeye On Demand (che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun nostro aggiornamento), ed in cima a questa notizia, potete trovare le prime ore di God of War Ragnarok, un concentrato di gameplay e narrativa che si pongono in diretta continuità con quanto già visto nel precedente episodio del 2018.

Un cammino, quello di Kratos ed Atreus, che parte subito in modo rocambolesco, con una fuga in slittino attraverso la foresta sommersa dalla neve. Ma non mancano momenti più calmi, dove si lascia spazio a dialoghi e persino a momenti emozionanti, in attesa della prima, epica battaglia che caratterizzerà il nuovo kolossal di Sony. E subito dopo è tempo di mettersi in cammino, pronti a muoversi attraverso i Nove Regni.

