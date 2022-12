God of War Ragnarok, pronti per un'altra partita? Il New Game Plus sta per arrivare

Con God of War Ragnarok disponibile ormai da oltre un mese e mezzo su PS5 e PS4, diversi fan hanno già vissuto l'epilogo delle avventure norrene di Kratos ed Atreus, oltre ad esplorare con attenzione tutto ciò che i Nove Regni hanno da offrire. Ma non è ancora finita.

Sin dal lancio del gioco in tanti hanno chiesto l'aggiunta del New Game Plus attraverso un update post-lancio, sebbene finora non ci siano state certezze su quando l'apprezzata feature sarebbe stata implementata. L'attesa però è destinata a non durare ancora a lungo, in quanto Santa Monica Studio ha dato una conferma sulla finestra di lancio per l'aggiornamento volto ad introdurre il New Game Plus nell'ultimo episodio di God of War.

"Sappiamo che molti di voi ce l'hanno chiesto, pertanto siamo felici di confermare che il New Game Plus arriverà in God of War Ragnarok nella primavera del 2023. Condivideremo maggiori dettagli non appena ci avvicineremo alla pubblicazione", afferma lo studio californiano in un messaggio condiviso su Twitter. Per il momento non c'è dunque una data precisa per l'arrivo dell'atteso update, ma si tratta di aspettare ancora qualche mese fino alla prossima primavera. Le parole di Santa Monica sono indubbiamente un piacere per coloro che attendono di ricominciare il gioco senza perdere i progressi ed upgrade effettuati nel corso della prima partita.

Nel frattempo Santa Monica Studio ha ringraziato i fan per il sostegno a God of War Ragnarok, che si è confermato uno dei titoli più caldi di tutto il 2022. A conferma di ciò, God of War Ragnarok ha segnato il miglior lancio di sempre per un first party PlayStation, con più di 5 milioni di copie vendute pochissimi giorni dopo il debutto.