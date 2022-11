God of War Ragnarok pronto all'apocalisse: accoglienza record nelle recensioni

È finalmente giunto il momento di dedicarsi con entusiasmo alla lettura dell'attesa recensione di God of War: Ragnarok, ora disponibile sulle pagine di Everyeye.

Il nostro Alessandro Bruni ha accolto a dir poco con entusiasmo il ritorno in scena di Kratos e del giovane Atreus, pronti ad affrontare con le loro sole forze il pantheon delle potenti divinità norrene. Il nostro redattore non è però l'unico ad aver celebrato la nuova produzione di casa Santa Monica Studio, che ha invece riscosso grande entusiasmo tra l'intera critica videoludica.

Al momento, con ben 96 recensioni all'attivo, il Metascore di God of War: Ragnarok su Metacritic è pari ad un trionfale 94/100. Il portale di aggregazione delle valutazioni certifica dunque l'ottima accoglienza riservata al Fantasma di Sparta, che fa incetta anche di tanti perfect score. Tra le recensioni già disponibili, ben 38 assegnano infatti al gioco un sonoro 100/100. Presenti poi all'appello tantissimi giudizi che si collocano tra il 95/100 e il 98/100. Le votazioni più basse si attestano invece su di un 80/100, assegnato per ora da un totale di sette testate.



In attesa del lancio del titolo, segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare un'analisi tecnica della versione PlayStation 4 di God of War: Ragnarok.