God of War Ragnarok: il prossimo video gameplay ha una data d'uscita ufficiale

Ormai è chiaro, la macchina della comunicazione di Sony si sta muovendo e già da qualche giorno stanno emergendo nuovi dettagli sull'attesissimo God of War Ragnarok. A tal proposito, presto potremo osservare l'esclusiva PlayStation in movimento grazie alla pubblicazione di un filmato di gameplay inedito.

Game Informer, che ha l'esclusiva a livello mondiale sul coverage di God of War Ragnarok, ha oggi annunciato ufficialmente che domani, venerdì 2 settembre 2022, alle ore 17:00 del fuso orario italiano potremo vedere il nuovo video gameplay del titolo Sony Santa Monica Studio. Stando a quanto dichiarato dalla testata internazionale, il filmato avrà una durata complessiva di un minuto e quaranta secondi e mostrerà alcune sequenze legate al sistema di combattimento. Con tutta probabilità, nel corso del video potremo finalmente vedere in azione le Weapon Signature Move di God of War Ragnarok e, più nello specifico, l'abilità elementale dell'ascia Leviatano.

In attesa di poter vedere Kratos e Atreus in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una breve clip di God of War Ragnarok che mostra alcuni secondi di gameplay dell'esclusiva PS4 e PS5 in arrivo il prossimo 9 novembre 2022.