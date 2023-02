God of War Ragnarok: gioca gratis per tre ore con PlayStation Plus Premium

Il "solito" PlayStation Game Size ci segnala l'imminente arrivo di una versione di prova di God of War Ragnarok per gli abbonati PlayStation Plus Premium, la trial in questione avrà una durata di tre ore, dunque superiore rispetto a quella di altre demo che durano normalmente 60, 90 o 120 minuti.

Ad esempio a gennaio è arrivata la prova di The Last of Us Parte 1 della durata di due ore mentre nel caso di God of War Ragnarok questo tempo si estende fino ad un totale di tre ore, si tratta di una durata interessante perché consente di provare in maniera piuttosto estesa la prima fase dell'avventura di Kratos e Atreus.

Al momento, la prova non sembra essere disponibile in Italia ma sicuramente il catalogo verrà aggiornato domani, mercoledì 15 febbraio, in contemporanea con l'update settimanale del PlayStation Store e l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023.

Come di consueto, anche in questo caso i progressi ottenuti potranno essere poi importati nella versione completa qualora decidiate di comprare il gioco dopo averlo provato. Insomma, una buona occasione per provare con mano uno dei blockbuster del 2022: God of War Ragnarok ha venduto oltre undici milioni di copi nel primo mese di presenza sul mercato.