God of War Ragnarok e PS All Stars: l'Easter Egg di cui Kratos non vuole parlare!

Mentre la community procede con il download dell'aggiornamento 2.0.0.2 di God of War: Ragnarok, la redazione australiana di Press Start ha avvistato nell'avventura norrena un Easter Egg particolarmente divertente.

Nel corso di una fase del gioco - della quale non vi offriremo però dettagli -, Mimir e Kratos si intrattengono in una conversazione alquanto bizzarra. Il compagno del Fantasma di Sparta, curioso del passato del dio della guerra, decide infatti di chiamare in causa una leggenda che ha sentito sul suo conto.

"Ho sentito che una volta hai partecipato ad un torneo", esordisce Mimir tra le nevi del Fimbulwinter. Accondiscendente, il buon Kratos fa presente che nel corso della sua lunga vita ha preso parte a moltissime competizioni. Per onor di chiarezza, Mimir prosegue dunque con la sua domanda, specificando di come questo torneo in particolare abbia visto il generale di Sparta fronteggiare "bestie, mascalzoni, principesse, non-morti, automi e il più grande musicista di tutti i tempi". A questo punto, Kratos si irrigidisce, affermando inflessibile di non avere "alcuna intenzione di parlarne".



Per stessa conferma di Santa Monica Studio, il riferimento è nientemeno che a PlayStation All-Stars Battle Royale, il celebre piacchiaduro in stile Smash Bros di epoca PlayStation 3! Nel roster del titolo, compartiva infatti anche Kratos, al fianco di Crash, Spyro, Lara Croft, Twisted Metal e tantissimi altri.