God of War Ragnarok per PS4 e PS5: chi è Angrboda?

God of War Ragnarok sarà uno dei principali protagonisti del 2022 di PlayStation 5 e PS4. Santa Monica Studios ha già mostrato nel dettaglio i vari artwork dei protagonisti ed antagonisti principali della nuova avventura di Kratos ed Atreus, comparsi anche nel primo trailer ufficiale del PlayStation Showcase.

Tra le new entry del prossimo capitolo ha fatto discutere in particolare la misteriosa Angrboda, comparsa negli ultimi secondi di trailer e che sembra avere le risposte ai tanti quesiti che Kratos e suo figlio stanno cercando sin dalla fine del precedente episodio. Chi è Angrboda in God of War Ragnarok? Il ruolo del personaggio nel gioco è attualmente poco chiaro, ma la mitologia norrena interviene in nostro aiuto con alcuni interessanti dettagli. Nei miti Angrboda è una gigantessa, una Jötunn per la precisione, che si unì a Loki generando tre figli: il lupo Fenrir, la regina dei morti Hel e il Midgardsormen. E come se non bastasse suo nome significa "presagio di male".

Sebbene Santa Monica abbia dato la sua interpretazione della mitologia in God of War Ragnarok, seguendo il mito originale Angrboda potrebbe essere un personaggio dalle conseguenze imprevedibili all'interno di Ragnarok, ma potrebbe anche fare chiarezza una volta per tutte sulle origini di Atreus e il suo collegamento con Loki. Lo scopriremo l'anno prossimo non appena l'ultimo capitolo della saga norrena di God of War debutterà sul mercato. Nel frattempo potete scoprire tanti altri dettagli leggendo il nostro speciale sulla mitologia norrena di God of War Ragnarok.