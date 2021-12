God of War Ragnarok per PS4 e PS5 esce nel 2022?

Quando esce God of War Ragnarok? Il gioco di Santa Monica è una delle esclusive PlayStation più attese del prossimo futuro, ma quando potremo finalmente mettere le mani su questo ambizioso progetto?

La finestra di lancio prevista per God of War Ragnarok è un generico 2022, non c’è una data precisa e nemmeno una indicazione temporale più chiara (come ad esempio primavera, autunno o estate), c’è da dire però che i primi mesi dell’anno saranno "occupati" dall’uscita di due esclusive PlayStation Studios di grande rilievo come Horizon Forbidden West (febbraio) e Gran Turismo 7 (marzo), è quindi probabile che Ragnarok sia destinato ad essere pubblicato nella seconda parte dell’anno.

La campagna marketing del gioco deve ancora entrare nel vivo e dopo il trailer mostrato allo State of Play di settembre l’avventura di Kratos e Atreus è nuovamente scomparsa dai riflettori. Sappiamo però che God of War Ragnarok sarà l’ultimo gioco della serie Norrena, in seguito la saga si sposterà su nuove storie e universi, Ragnarok in ogni caso non sarà l'ultimo God of War.



Non ci resta che attendere il 2022 per saperne di più sulla finestra di lancio e per scoprire nuovi dettagli sul gioco grazie a trailer, screenshot e video gameplay che non vediamo l'ora di gustarci.