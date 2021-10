God of War Ragnarok su PS4 e PS5: perché esce nel 2022? Le ragioni del rinvio

Scopriamo insieme le motivazioni per cui God of War Ragnarok, il kolossal action adventure di Sony Santa Monica, è stato rinviato al 2022 su PS4 e PlayStation 5: parla l'attore che presta la voce a Kratos.

Nel dare conferma del rinvio al 2022 di God of War Ragnarok, infatti, i vertici della sussidiaria dei PlayStation Studios non hanno fornito delle precisazioni sui motivi dello slittamento. Un importante chiarimento in tal senso lo ha fornito però Christopher Judge, l'attore e doppiatore che presta la sua voce al personaggio di Kratos.

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi follower sui social, Judge ha riferito di sentirsi come il principale responsabile del posticipo di God of War Ragnarok per via dei problemi di salute a cui ha dovuto far fronte dal 2019 ad oggi, con un intervento chirurgico alla schiena che lo ha costretto a una lunga riabilitazione.

Il doppiatore di Kratos ha infine ringraziato gli studi di SIE Santa Monica per l'affetto ricevuto e, soprattutto, per la pazienza dimostrata: il team di sviluppo californiano, a detta di Judge, non ha fatto pressioni di alcun tipo ed ha atteso che le sue condizioni di salute migliorassero, in modo tale da potergli consentire un ritorno al doppiaggio in serenità.