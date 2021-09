God of War Ragnarok per PS4 e PS5: il Reveal Trailer sottotitolato in italiano

Abbiamo sottotitolato per voi il primo gameplay trailer di God of War Ragnarok, il nuovo capitolo per PS5 e PS4 delle avventure norrene di Kratos ed Atreus alle prese con Thor, Tyr e le altre divinità del Nord.

Con i venti del Fimbulwinter che sferzano il Midgard come triste presagio per l'arrivo del Ragnarok, il nuovo viaggio intrapreso dal Dio della Guerra e da suo figlio li porterà a esplorare i Nove Regni della mitologia norrena per dare modo ad Atreus di confrontarsi, finalmente, con gli Dei asgardiani e scoprire il ruolo che giocherà negli eventi che porteranno alla distruzione del loro mondo.

In attesa di scoprire dove ci condurrà questo viaggio di battaglie e nuove consapevolezze, la redazione di Everyeye vi invita a rivivere le emozioni del video di God of War Ragnarok leggendo la traduzione in italiano dei dialoghi che intercorrono tra i protagonisti e i tanti personaggi che incontreranno lungo il cammino.

Per uno sguardo più approfondito sulle novità di gameplay, sulle sorprese della trama e sul comparto tecnico del kolossal di Sony Santa Monica in uscita nel 2022 su PS4 e PlayStation 5, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su God of War Ragnarok e il viaggio di Kratos e Atreus a firma di Giuseppe Carrabba.