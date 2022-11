God of War Ragnarok su PS4: ventole rumorose come un aereo? Il confronto!

Sebbene sia ovviamente su PlayStation 5 il modo migliore per giocare il nuovo kolossal di Santa Monica Studio, God of War Ragnarok ha una grafica pazzesca su PS4 e dimostra di sfruttare al massimo le capacità della console Sony di vecchia generazione. Eppure, ad un prezzo.

In un video confronto piuttosto esilarante, GameSpot mette a confronto il rumore prodotto dalle ventole di PS4 con un aereo di prima linea, facendo notare la somiglianza tra i forti rumori prodotti in entrambi i casi. "No, le vostre orecchie non sono danneggiate", afferma GameSpot chiedendosi "quale due due è più rumoroso".

Chiaramente si tratta di un paragone dalla forte vena goliardica, che fa tuttavia notare come la piattaforma old-gen venga messa a dura prova dalle prestazioni di God of War Ragnarok, con i giocatori che devono quindi prepararsi a sopportare eventuali forti rumori prodotti dalla loro PS4. La breve clip tra l'altro mostra Kratos fermo sul posto in un momento di quiete, non in un combattimento frenetico con altri personaggi e nemici presenti su schermo.

Va detto in ogni caso che God of War Ragnarok è stato pensato come gioco PS4 in origine, e dunque non sorprende che il gioco funzioni così bene sulla precedente console Sony, al netto dei problemi in termini di ventole e rumorosità.