God of War Ragnarok per PS5 e PS4 non è diretto da Cory Barlog

Nonostante fossimo effettivamente convinti del contrario, scopriamo ora che Cory Barlog non è il direttore di God of War Ragnarok. Il nuovo gioco della serie è infatti diretto da Eric Williams, veterano di Sony Santa Monica sin dal 2004 che ha lavorato su tutti i giochi della saga sviluppati dallo studio californiano.

Dopo aver rilanciato il franchise con God of War (2018) Cory Barlog ha iniziato a lavorare su nuovi progetti preferendo lasciare la direzione di God of War Ragnarok (questo il nome ufficiale del gioco) ad un veterano come Eric.

Williams ha spiegato la sua visione legata al nuovo episodio: "vogliamo raccontare una storia profonda ed epica, un viaggio spirituale e non solo tra padre e figlio. Il racconto di una condizione umana comune che ci troviamo spesso ad affrontare: trattenere o lasciare andare?"

Non è chiaro se Cory Barlog stia in qualche modo dando il suo contributo al progetto o se il director di God of War si sia dedicato anima e corpo a qualcosa di totalmente nuovo, lo stesso Barlog ha fatto capire che al momento è tutto estremamente top secret ed è davvero presto per parlarne.

God of War Ragnarok chiuderà la saga nordica di Kratos come confermato durante il PlayStation Showcase, a quanto pare quindi non avremo una nuova trilogia. Avete già visto il primo gameplay trailer di God of War Ragnarok per PS4 e PS5?