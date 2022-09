God of War Ragnarok: quando esce, gameplay, ambientazione, aggiornamento PS4 e PS5

Dopo una lunga attesa, God of War Ragnarok è sempre più vicino all'esordio sul mercato, pronto a regalare emozioni e coinvolgimento a tutti i possessori di PS5 e PS4 ansiosi di scoprire come si concluderà la saga norrena con protagonisti Kratos ed Atreus. Ecco tutti i dettagli più importanti da sapere sull'opera Sony e Santa Monica Studios.

Quando esce God of War Ragnarok?

God of War Ragnarok: Upgrade da PS4 a PS5 gratis o a pagamento?

God of War Ragnarok tra ambientazione e gameplay

God of War Ragnarok è l'ultimo gioco della serie?

Non c'è da aspettare ancora troppo a lungo: God of War Ragnarok esce l'8 novembre 2022 , sia su PS5 che su PS4. Si tratta dunque del titolo di punta Sony per il periodo natalizio, destinato a chiudere al meglio il 2022. Sempre nello stesso giorno, oltre alla, saranno pubblicate anche le edizioni limitate del gioco, vale a dire lae laCome già accaduto per, anche God of War Ragnarok avrà l'uprade da PS4 a PS5 a pagamento . Chi comprerà il gioco su PS4 dovrà acquistare a parte l'upgrade alla piattaforma next-gen di Sony pagando. Va sottolineato che questo procedimento èdel titolo: la Digital Deluxe e le edizioni limitate Collector's e Jotnar già comprendono entrambe le versioni del nuovo God of War e, dunque, non c'è bisogno di alcun upgrade.Questa volta, in God of War Ragnarok si esploreranno tutti i Nove Regni della mitologia norrena, con la nuova avventura di Kratos ed Atreus che si prospetta molto più longeva e corposa rispetto a quanto vissuto nel precedente episodio del 2018., che presenta anche alcune novità: le Weapon Signature Move di God of War Ragnarok consentiranno ai giocatori di sfruttare nuovi, devastanti poteri sia con le armi offensive, sia con gli scudi, rendendo ancora più vario e dinamico il gameplay già visto nel precedenteContrariamente all'originale, composta da tre giochi principali e diversi spin-off, il nuovo corso del franchise avrà vita molto più breve: God of War Ragnarok è l'ultimo gioco della saga norrena , ciò tuttavia non significa che il brand sia giunto al suo epilogo. Santa Monica Studios non ha al momentoper God of War, pertanto non è da escludere che nei prossimi anni altri giochi della serie possano vedere la luce, magari dando inizio ad un'ulteriore saga ambientata in un contesto completamente nuovo. Molto probabile, inoltre, che maggiori chiarimenti sul futuro del franchise possano arrivare anche dall'epilogo di God of War Ragnarok. Appuntamento quindi all'8 novembre per vivere una nuova, grande avventura in compagnia di Kratos.