God of War Ragnarok quando esce su PS5 e PS4?

God of War Ragnarok (questo il nome ufficiale del nuovo gioco di Sony Santa Monica) è stato presentato al PlayStation Showcase del 9 settembre, ma quando esce? Proviamo a fare chiarezza sulla finestra di lancio del nuovo gioco PlayStation Studios.

Il gameplay trailer di God of War Ragnarok mostrato al PlayStation Showcase non presenta alcuna finestra di lancio, tuttavia i canali social di Sony Santa Monica non lasciano spazio a dubbi, sulla biografia del profilo Twitter si legge infatti "The official account of Santa Monica Studio, developer of God of War Ragnarök coming to PS5/PS4 in 2022."



Pochi dubbi quindi sul fatto che il gioco arriverà (ritardi e rinvii permettendo) nel corso del prossimo anno. Come sappiamo God of War Ragnarok è un gioco Cross-Gen e uscirà su entrambe le console Sony come ribadito da Santa Monica Studios, così come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, quest'ultimo in uscita a inizio marzo.



Durante il PlayStation Showcase abbiamo scoperto che God of War Ragnarok non è diretto da Cory Barlog ma da Eric Williams, veterano di Sony Santa Monica nella compagnia sin dal 2004 e che in questi anni ha collaborato attivamente allo sviluppo di tutti i giochi della serie. Cory Barlog sta invece lavorando su un nuovo gioco ma è troppo presto per parlarne.