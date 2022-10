God of War Ragnarok: quando esce la recensione con voto?

Ormai non è più un mistero, da qualche tempo stiamo giocando con la nuova avventura di Kratos e Atreus e dopo avervi proposto le prime impressioni su God of War Ragnarok è arrivato il momento di confermata la data di uscita della recensione, con voto.

La recensione di God of War Ragnarok sarà online il 3 novembre alle 17:00 insieme alla video recensione, appena possibile partiranno inoltre una serie di livestream sul nostro canale Twitch per vivere insieme a voi il viaggio verso il Ragnarok.

Al momento non possiamo purtroppo dirvi altro, se non quanto emerso in sede di prova, vi chiediamo quindi di avere pazienza, all'inizio di novembre potremo pubblicare le nostre impressioni definitive, nel frattempo possiamo anticiparvi che le prime ore spese in compagnia di God of War Ragnarok sono state positive, ci troviamo di fronte ad un titolo che va a migliorare molti aspetti del suo predecessore.

God of War Ragnarok supporta i 120fps su PS5 in modalità High Frame Rate con risoluzione 4K dinamica, da questo punto di vista il gioco offre diversi preset grafici così da permettere al giocatore di scegliere se dare priorità alla risoluzione oppure al framerate. God of War Ragnarok esce il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.