God of War Ragnarok: la rabbia di Kratos e Atreus esplode nel nuovo video

Dopo aver preannunciato l'arrivo di un nuovo video gameplay di God of War Ragnarok, la redazione di Game Informer mantiene la promessa e ci reimmerge nelle atmosfere norrene del kolossal di Sony Santa Monica con una frenetica sequenza di combattimento con protagonisti Kratos e Atreus.

Nel video, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ci permette di sbirciare tra le pieghe del complesso combat system da evolvere e perfezionare imbracciando l'Ascia del Leviatano e le Lame del Caos, due dei tanti equipaggiamenti utilizzabili da Kratos e suo figlio Atreus per avere la meglio sui loro nemici.

Potete visionare il nuovo gameplay trailer del coverage esclusivo di Game Informer in cima alla notizia o aprendo il link che trovate in calce. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa sequenza ingame interamente dedicata al sistema di combattimento del prossimo kolossal action di SIE Santa Monica in uscita il 9 novembre su PS4 e PlayStation 5.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sulla mitologia di God of War Ragnarok, con tutte le analisi e le considerazioni di Giulia Martino sul ruolo e sull'importanza di personaggi come Thor, Tyr e Angrboda.