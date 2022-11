God of War Ragnarok da record: miglior lancio di sempre per un first party PlayStation

Il boss dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, certifica l'incredibile successo di God of War Ragnarok: in base al volume di vendite registrate al lancio dal kolossal di Santa Monica, l'ultima odissea norrena di Kratos diventa ufficialmente il gioco Sony più venduto di sempre nella settimana di lancio.

Il lancio da urlo di GoW Ragnarok viene rimarcato dall'infografica condivisa da Hermen Hulst e dai principali canali social del team PlayStation, con l'eloquente dato delle 5,1 milioni di copie commercializzate su PS4 e PlayStation 5 nella sola settimana di debutto sul mercato.

Grazie a questi eccezionali numeri, God of War Ragnarok stabilisce così il nuovo record per l'esclusiva dei PlayStation Studios di maggior successo nella settimana di lancio e segna, di riflesso, il miglior debutto per un capitolo della serie di God of War.

Prima di lasciarvi ai commenti, e al post condiviso sui social da Hermen Hulst per complimentarsi con Sony Santa Monica e ringraziare tutti gli appassionati che hanno contribuito a questo successo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di God of War Ragnarok a firma di Alessandro Bruni, con tutte le analisi e le riflessioni sul monumentale lavoro svolto dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios per concretizzare la visione creativa di questa esclusiva PS4 e PS5 da record.