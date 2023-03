God of War Ragnarok, record storico ai BAFTA 2023: mai così tante nomination per un gioco

Sebbene sia stato Elden Ring ad aggiudicarsi la maggior parte dei premi come Game of the Year 2022, anche God of War Ragnarok si è tolto le sue soddisfazioni, collezionando numerosi riconoscimenti e facendo incetta di candidature in multiple categorie. Ed in alcuni casi ha segnato anche nuovi record.

In vista dei BAFTA Games Awards 2023, programmati per il prossimo 30 marzo, sono state infatti rivelate le nomination per la nuova edizione della cerimonia britannica, ed il kolossal di Santa Monica Studios ha già scritto la storia di questo evento: è infatti divenuto il gioco con il maggior numero di candidature nella storia dei BAFTA. Dal 2004, anno della prima edizione, mai nessun videogame aveva ricevuto un numero così elevato di nomination, e God of War Ragnarok è dunque il primo ad essere candidato per 14 premi differenti tra cui Miglior Gioco, Miglior Narrativa, Miglior Audio e Miglior Game Design, per citarne alcune.

A seguirlo subito dopo troviamo Stray, con l'indie prodotto da Annapurna che compare in 8 diverse categorie. Elden Ring ha invece ricevuto sette nomination, mentre cinque arrivano ad A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Immortality, Tunic e Vampire Survivor. Non resta dunque che attendere lo svolgersi dell'evento per scoprire in quante categorie God of War Ragnarok, Elden Ring e gli altri giochi più citati riusciranno a trionfare.

La nostra recensione di God of War Ragnarok vi spiega nel frattempo perché si tratta di uno dei migliori giochi del 2022, GOTY o non GOTY. E se già lo avete giocato, non perdetevi il nostro speciale sul finale di God of War Ragnarok, dove analizziamo quanto emerso nelle fasi conclusive della storia.