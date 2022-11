God of War Ragnarok da record in UK: è il capitolo della serie venduto più velocemente

A pochissimi giorni dal debutto sugli scaffali, God of War Ragnarok detiene già un record per quello che riguarda le vendite della serie Sony Santa Monica in territorio inglese.

Stando alle informazioni diffuse nel corso del pomeriggio da GamesIndusrty.biz, nel Regno Unito le sole vendite delle copie in edizione fisica al day one hanno superato quelle del lancio del precedente capitolo, uscito nel 2018. Se i vecchi episodi dell'IP non avevano mai ottenuto enormi successi in termini di vendite al lancio, è stato il primo capitolo con ambientazione norrena a dare una svolta al franchise, rendendo God of War per PlayStation 4 il più venduto all'uscita (fino ad oggi). Questo risultato fa sì che God of War Ragnarok sia ora il capitolo della serie con il maggior numero di copie vendute al lancio in UK e non è da escludere che l'andamento dell'esclusiva Sony sul mercato non sia dissimile nel resto del mondo.

In attesa di scoprire i numeri esatti e i risultati anche in altri paesi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di God of War Ragnarok ad opera di Alessandro Bruni. Sapevate inoltre che Digital Foundry ha elogiato God of War Ragnarok su PS4 nel confronto con PS5 e PS4 Pro?