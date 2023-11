God of War Ragnarok: recuperalo ad un prezzo super scontato con il Black Friday

God of War Ragnarok è il seguito di God of War uscito nel 2018 per PS4, il nuovo capitolo è uscito in tutto il mondo il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Seguito dell'acclamato e vendutissimo God of War uscito nel 2018 per PS4, il gioco è ambientato nell'antica Scandinavia ci permette di impersonare i protagonisti del precedente episodio: Kratos e suo figlio, ora adolescente, Atreus. Il gioco originariamente doveva uscire nel 2021, è stato ritardato a causa del COVID-19 che ha impattato duramente sullo sviluppo del gioco e anche purtroppo per i problemi di salute del doppiatore di Kratos, Christopher Judge, nell'agosto 2019.

Ora il titolo è acquistabile ad un prezzo scontato su Amazon in edizione Standard per PS5, a soli 49,97 euro, con lo sconto di 31 euro dal prezzo di listino di 80,99 euro o 39,97 euro per PS4 con lo sconto di 30 euro, delle ottime promozioni.



