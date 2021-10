God of War Ragnarok: ecco il Reveal Trailer doppiato in italiano

Sony Interactive Entertainment pubblica la versione con doppiaggio in italiano del Reveal Trailer di God of War Ragnarok, il kolossal action in sviluppo presso gli studi Santa Monica e destinato ad arrivare su PS4 e PlayStation 5 nel 2022.

Grazie alla nuova versione del video mostrato durante il PlayStation Showcase di settembre possiamo ascoltare per la prima volta la voce italiana di Kratos, Atreus e degli altri personaggi che si avvicenderanno nella storia del sequel del God of War di Cory Barlog.

Il progetto di Ragnarok, lo ricordiamo, rimarrà nel solco ludico tracciato dallo stesso Barlog ma sarà foriero di novità sia sul fronte del gameplay che della narrazione, come testimoniano le dichiarazioni del nuovo Game Director Eric Williams su God of War Ragnarok come fine dell'avventura norrena.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla versione aggiornata e totalmente doppiata in italiano del primo video gameplay dell'attesissima esclusiva Sony per PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, vi informiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere anche il nostro approfondimento su God of War Ragnarok e il viaggio di Kratos e Atreus, con tanti spunti di riflessione sul percorso autoriale compiuto da Barlog, Williams e da SIE Santa Monica per evolvere l'epopea norrena del Dio della Guerra e del suo giovane (ma combattivo) figlio.