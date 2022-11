God of War ragnarok riceve una nuova patch: quanto pesa e cosa migliora?

A pochi giorni dalla patch 2.03 di God of War Ragnarok, Santa Monica Studio ha già pubblicato un ulteriore update per il suo nuovo kolossal per console PlayStation. La patch 2.04 è pronta per il download, ed il suo peso su PS5 risulta piuttosto contenuto.

L'aggiornamento è infatti complessivamente piccolo e richiederà soltanto 221,4MB di spazio libero per essere installato sulla piattaforma next-gen di Sony. Il peso fortemente ridotto è probabilmente legato ai contenuti dell'update, che si limita fondamentalmente a sistemare alcuni bug e migliorare la stabilità del gioco, senza scendere in dettagli più accurati. Si tratta quindi di un aggiornamento in linea con i contenuti della patch 2.03 pubblicata in precedenza: anch'essa infatti si limitava a risolvere alcuni problemi tecnici, oltre a risolvere un bug presente nell'incarico "Il Santuario Perduto".

Santa Monica Studio prosegue dunque con i lavori di perfezionamento per la sua ultima opera, che ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico. Non sono quindi da escludere nell'immediato futuro ulteriori update di questo stampo, volti ad eliminare altre eventuali imperfezioni tecniche riscontrate.

Se siete però tra coloro che attendono novità più corpose, come ad esempio espansioni per l'avventura di Kratos ed Atreus, le vostre aspettative potrebbero non ricevere soddisfazione: il director Eric Williams, infatti, allontana l'ipotesi DLC per God of War Ragnarok confermando che lo studio californiano non ha al momento alcun piano in tal senso.