God of War Ragnarok con Rick & Morty: il nuovo trailer è fuori di testa!

Adult Swim e PlayStation hanno collaborato per un nuovo trailer di God of War Ragnarok, il video ha per protagonisti Rick e Morty al posto di Kratos e Atreus e vi assicuriamo, le risate non mancano.

Lo spot è stato realizzato per promuovere l'arrivo di Rick e Morty Stagione 6 negli Stati Uniti, nella clip vediamo Rick radersi i capelli e dipingersi il volto con l'iconico tatuaggio rosso di Kratos, l'obiettivo è quello di convincere Morty a viaggiare verso la fredda Midgar aprendo un varco con la Spara Porte.

Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi invitiamo a guardare la clip integrale che trovate qui sopra, non mancano altri riferimenti a God of War e God of War Ragnarok, il video si chiude con una schermata promozionale che ricorda la data di uscita di God of War Ragnarok, fissata per il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.

In questi giorni, GameInformer sta svelando nuovi dettagli sul gioco di Santa Monica Studios, abbiamo visto un nuovo gameplay di God of War Ragnarok con Kratos e Atreus e abbiamo scoperto come funziona il sistema di combattimento di God of War Ragnarok ma il coverage della testata americana non è ancora finito e dunque nei prossimi giorni continueremo a scoprire ulteriori aspetti della produzione targata PlayStation Studios.