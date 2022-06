God of War Ragnarok rinviato al 2023? Una testata spagnola sgancia la bomba

Non si placano le voci di corridoio relative al periodo d'uscita di God of War Ragnarok, l'attesissimo nuovo episodio della serie firmato Santa Monica Studios in arrivo su PlayStation 5 e PS4 in una data ancora da stabilire definitivamente ma tecnicamente prevista per il 2022.

Se un indizio dal PlayStation Store ha suggerito che God of War Ragnarok tra settembre e ottobre 2022, ed anche l'insider Tom Henderson ha rivelato le ultime sull'uscita di God of War Ragnarok facendo il punto della situazione, a sganciare la bomba è ora Gamereactor, nello specifico l'edizione spagnola della testata, che riporta come le prossime avventure di Kratos ed Atreus sarebbero state rinviate al 2023.

Il portale cita "multiple fonti europee" che avrebbero confermato l'ennesimo posticipo per il gioco, e che mancherebbe soltanto la conferma ufficiale da parte di Sony. Gamereactor tra l'altro si limita semplicemente a riportare che Ragnarok arriverà nel 2023, senza fornire dettagli più specifici sulla possibile finestra di lancio.

Alla luce anche delle continue voci ed indizi sul debutto del prossimo God of War, si rende strettamente necessario sentire al più presto un commento di Sony o di Santa Monica Studios per capire se davvero il gioco non ce la farà per quest'anno, o se invece quelli di Gamereactor Spagna sono stati dei rumor infondati.