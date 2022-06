God of War Ragnarok rinviato? Cambia la data nel database del PlayStation Store

Il "solito" PlayStation Game Size segnala una stranezze legata alla entry di God of War Ragnarok nel database del PlayStation Store. Se fino ad oggi il gioco aveva come data di uscita placeholder il 30 settembre, adesso questa è stata cambiata in 31 dicembre.

Questo vuol dire che God of War Ragnarok potrebbe non uscire a settembre come inizialmente previsto bensì nell'ultimo trimestre dell'anno, dunque idealmente tra ottobre e dicembre. In questo senso, assume forma il leak della data di uscita di The Last of Us Remake per PS5, secondo un rumor delle scorse ore il gioco uscirà il 2 settembre, probabilmente proprio per coprire lo slot lasciato vuoto da Ragnarok, in arrivo in autunno e non alla fine dell'estate.

Si tratta al momento solo di supposizioni, Sony non ha ancora svelato una data di uscita per la nuova avventura di Kratos e Atreus, tuttavia la compagnia ha più volte ribadito che il gioco uscirà nel 2022 su PS4 e PS5. Secondo alcuni insider, vedremo God of War Ragnarok in azione durante la Summer Game Fest di Geoff Keighley, probabilmente ne sapremo davvero di più giovedì sera, a meno che il presunto rinvio interno non abbia cambiato i piani di Sony per la presentazione del gioco.