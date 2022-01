God of War Ragnarok rinviato? Sony lo inserisce nei giochi da tenere d'occhio nel 2022

C'è chi teme che God of War Ragnarok possa uscire nel 2023, la nuova ondata di contagi Covid-19 potrebbe rallentare i lavori sul progetto ma Sony sembra voler allontanare del tutto queste voci.

Il sito di PlayStation ospita una sezione denominata 22 giochi da tenere d'occhio per il 2022 che raccogliere "giochi in arrivo per PS4 e PS5 da non perdere di vista nel 2022. Dagli indie pensati per farti emozionare, ai titoli campioni di incassi che ti trasportano nell'azione, dai uno sguardo ad alcuni dei migliori titoli in arrivo nel 2022 e oltre."

Tra questi oltre a Horizon Forbidden West (febbraio), Gran Turismo 7 (marzo), Uncharted L'Eredità dei Ladri, Stray, Elden Ring, Dying Light 2, Gotham Knights e Ghostwire Tokyo, troviamo anche God of War Ragnarok, a testimonianza di come il lancio della nuova avventura di Kratos sia fissato per quest'anno.

Chiaramente non si tratta di una finestra di lancio impressa col fuoco e ritardi sono certamente possibili, ad oggi però l'obiettivo di PlayStation Studios è quello di lanciare God of War Ragnarok nel corso del 2022. Se è vero che la prima parte dell'anno appare piuttosto affollata, per ipotesi GOW Ragnarok potrebbe vedere la luce durante l'estate o in autunno, come blockbuster Sony per la stagione autunnale.