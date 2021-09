God of War Ragnarok: il rinvio è dipeso dalle condizioni di salute di Christopher Judge?

God of War Ragnarok uscirà nel 2022 ma nei piani di PlayStation Studios e Santa Monica il gioco sarebbe dovuto uscire quest'anno, almeno stando alle parole dell'attore e doppiatore Christopher Judge, che presta la sua voce a Kratos.

In una serie di messaggi pubblicati su Twitter (in verità piuttosto confusi nella forma, almeno in alcuni casi) Christopher Judge afferma di "essere il principale responsabile del rinvio di God of War Ragnarok" dal momento che nel 2019 ha subito un grosso intervento chirurgico alla schiena, con la sostituzione di entrambe le anche e interventi alle ginocchia, operazione che ha richiesto ovviamente un lungo periodo di riabilitazione.

Judge ringrazia Santa Monica Studios per l'affetto dimostrato e ribadisce di non aver subito pressioni di alcun tipo legate alla sua condizioni di salute, lo studio ha aspettato che rimettesse in forma e potesse tornare in sala di doppiaggio senza far pesare nulla all'attore, tuttavia questo ha finito per rallentare i lavori e da qui il rinvio del gioco al 2022, sempre secondo le parole di Christopher.

L'attore afferma poi che i ragazzi di Santa Monica hanno supportato con amore anche altri collaboratori al progetto, senza però scendere nei dettagli, e ringrazia nuovamente la famiglia di Santa Monica Studios per averlo supportato in un periodo difficile della sua vita.