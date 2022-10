God of War Ragnarok ritorna alle origini: brutalità e violenza come nei primi capitoli

In vista della pubblicazione dell'attesa recensione di God of War: Ragnarok, non mancano i dettagli su quella che sarà l'esperienza offerta dalla nuova epopea norrena di Kratos e Atreus.

Di recete, in particolare, il team di Santa Monica Studios ha confermato di aver voluto realizzare un ritorno alle origini con il titolo PS4 e PS5. "In God of War: Ragnarok, abbiamo incrementato notevolmente i livelli di brutalità, e credo che si tratti di qualcosa che rende certi aspetti del gioco più divertenti", ha raccontato Mihir Sheth, combat designer del gioco.

"Nel God of War del 2018, - ha proseguito l'autore - dopo aver riottenuto le Lame del Caos, non si hanno molte occasioni di vedere queste armi fare le cose di cui erano in grado nei classici God of War. I modi in cui abbattevano i nemici in quei giochi erano davvero brutali e si tratta di qualcosa che volevamo riproporre in God of War: Ragnarok. Quindi ora il sistema che consente di stordire gli avversari e afferrarli con R3 è ora molto più violento e sfrutta maggiormente l'ascia e le Lame del Caos per realizzare le esecuzioni".



Con l'avvicinarsi del debutto della produzione su PS4 e PS5, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare le nostre prime impressioni su God of War: Ragnarok, a cura di Alessandro Bruni.