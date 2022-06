God of War Ragnarok salta il Summer Game Fest? Altri aggiornamenti da Jason Schreier

Arrivano ulteriori rumor su God of War Ragnarok e il suo presunto periodo di lancio. A dare aggiornamenti è nuovamente il giornalista Jason Schreier, che già aveva bollato come falos il rumor su God of War Ragnarok rinviato al 2023 diffuso dalla versione spagnola della testata Gamereactor.

In un intervento sul forum di ResetERA, l'insider rivela che "ho sentito questa mattina da un'altra fonte legata a Sony che il gioco non è stato rinviato. Come al solito ciò non garantisce il suo arrivo nel 2022, e lo sviluppo di un videogioco è così turbolento che non bisogna mai fidarsi di una data d'uscita fino a quando il prodotto in questione non è nelle tue mani. Ma il report di Gamereactor sembra effettivamente falso". Si tratterebbe quindi di un'ulteriore conferma sull'arrivo delle nuove avventure di Kratos entro il 2022, nonostante manchi ancora una data definitiva e nulla vada comunque escluso.

In ogni caso sembra che aggiornamenti non arriveranno nel corso del Summer Game Fest, in quanto Schreier afferma di "non aver sentito nulla che possa suggerire la sua presenza all'evento di Keighley stasera". A meno dunque di colpi di scena, bisognerà ancora aspettare prima di avere novità concrete su God of War Ragnarok.

In ogni caso, la pagina PlayStation Store di God of War Ragnarok è stata aggiornata di recente, segno che qualcosa si sta comunque muovendo e aggiornamenti ufficiale potrebbero arrivare prossimamente.