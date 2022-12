God of War Ragnarok: Santa Monica non ha mai pensato alla morte di questo personaggio

Nel mentre God of War Ragnarok si aggiorna per offrire maggiore stabilità su PS5 e PS4, il director Eric Williams ha svelato maggiori dettagli su quella che è stata la costruzione della trama dell'action-adventure e sulle decisioni che il team di sviluppo ha preso per modellare il viaggio di Kratos e Atreus verso pantheon norreno.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler su God of War Ragnarok, vi consigliamo di interrompere qui la lettura se non avete terminato il gioco.

Nel corso di un'intervista concessa a The Washington Post, il director Eric Williams ha parlato del ruolo di Kratos all'interno di God of War Ragnarok e di come il Fantasma di Sparta - a dispetto delle teorie di diversi fan - non abbia mai rischiato di morire all'interno della storia.

"Oh no, non abbiamo preso in considerazione l'idea di uccidere Kratos per molte ragioni. Ma la principale era che quella non è la storia che stiamo cercando di raccontare. La storia che volevamo raccontare era questa idea di unità genitore-figlio che poi diventa abbastanza forte da lasciarli conoscere, e così si rendono conto che si sono migliorati l'un l'altro e che se dovessero separarsi sentirebbero di stare ugualmente bene".

Nel frattempo, Amazon ha annunciato ufficialmente la serie TV di God of War scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man) e con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner.