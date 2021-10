God of War Ragnarok: Santa Monica spiega come creare le zucche di Kratos e Atreus

Halloween è sempre più vicino e, per celebrare la festività, Sony Santa Monica Studio ha pubblicato online un particolare documento con tutti i dettagli su come creare delle zucche ispirate a Kratos e Atreus, i due protagonisti di God of War Ragnarok.

Il documento in questione, il quale si può scaricare gratuitamente tramite il link pubblicato sull'account ufficiale Twitter del team di sviluppo, contiene ogni singolo dettaglio sulle incisioni da fare sulla zucca per ottenere con una certa precisione i volti dei due personaggi. Oltre alle versioni dedicate a Kratos e ad Atreus, gli sviluppatori hanno anche proposto le misure esatte per creare una versione ibrida delle due divinità, più complessa da realizzare. In ogni caso non c'è nulla da temere, poiché nel documento è presente l'elenco dei passaggi da seguite per ottenere un risultato quanto più fedele possibile a quello dell'immagine.

Prima di lasciarvi al tweet di Sony Santa Monica con tutte le istruzioni per la creazione delle zucche a tema Halloween, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la versione PC di God of War, la quale arriverà il prossimo 14 gennaio 2022 sia su Steam che sull'Epic Games Store.

Sapevate che l'upgrade da PS4 a PS5 di God of War Ragnarok sarà a pagamento?