God of War, il Ragnarok scolpito nella sabbia: Sony Taiwan festeggia il ritorno di Kratos

In vista del prossimo ritorno in scena di Kratos e Atreius, prosegue a pieno ritmo la campagna promozionale dedicata all'imminente apocalissi norrena, pronta a scatenarsi nel corso dell'autunno sui lidi di PlayStation 4 e PlayStation 5.

In quel dell'Oriente, in particolare, è stata di recente creata una spettacolare scultura di sabbia dedicata a God of War: Ragnarok. Ormai ultimata, l'installazione artistica è stata commissionata dalla divisione taiwanese di Sony, che ha ora deciso di condividere con il pubblico un interessante dietro le quinte. Con il video che trovate disponibile in apertura a questa news, PlayStation Taiwan presenta infatti un suggestivo time-lapse, che ha per protagonista proprio il processo di costruzione dell'imponente scultura di sabbia che immortala Kratos e Atreius in riva al mare. Cosa ve ne pare del risultato finale ottenuto dagli artisti di Taiwan?

Ai piedi dei due protagonisti di God of War: Ragnarok, troviamo nella sabbia anche scolpita la data di lancio dell'opera di Santa Monica Studios, attesa sugli hardware PlayStation il prossimo 9 novembre 2022. Dopo lo straordinario successo riscosso dal God of War norreno nel 2018, la lunga attesa del pubblico avrà fine entro pochi mesi, con gli appassionati che potranno tornare a impugnare le armi del Fantasma di Sparta.