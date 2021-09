God of War Ragnarok, scontri e varietà: 'libertà di espressione' ai giocatori

Con l'ultimo PlayStation Showcase, Sony ha alzato il sipario su quello che sarà il gameplay di God of War: Ragnarok, atteso sequel dell'avventura norrena di Kratos e Atreus.

Con il nuovo reveal, Santa Monica ha confermato un cambio al vertice per il team creativo responsabile del proseguimento dell'epopea del Fantasma di Sparta. In particolare, è ora ufficiale che Eric Williams sarà il Director di God of War: Ragnarok, andando così a sostituire nel ruolo Cory Barlog. In una recente intervista, l'autore ha avuto modo di offrire alcuni dettagli su cosa attendersi dal ritorno di Kratos e Atreus.

Dedicando ampio spazio al tema del combat system, Williams ha soprattutto posto l'accento sul tema della varietà. Citando a titolo di esempio God of War 2 e God of War: Ghost of Sparta, il Director ha affermato di volerne seguirne il modello, con l'obiettivo di proporre una varietà maggiore, ma strutturata. "Quindi in Ragnarok, - ha dichiarato - quello che stiamo cercando di fare con Kratos è di offrire maggiore libertà espressiva ai giocatori". Il modo in cui Kratos e Atreus interagiscono, promette Santa Monica, si è evoluto, con nuove opzioni di collaborazione che troveranno giustificazione in un set di nemici più ampio e diversificato, armato di strumenti sempre più letali.

Originariamente annunciato come in arrivo nel 2021, God of War: Ragnarok è stato in seguito oggetto di posticipo. Attesa su PlayStation 4 e PlayStation 5, l'opera arriverà sul mercato nel corso di un generico 2022.