God of War Ragnarok, scorre il sangue sulla neve: l'epica colonna sonora

E mentre c'è chi si diverte ad abbattere Valchirie danzando in God of War, gli autori di Santa Monica Studio raccontano le sfide della realizzazione della colonna sonora di God of War: Ragnarok.

Con un focus particolare dedicato al brano Blood Upon the Snow, il compositore Bear McCreary e il musicista Hozer sono i protagonisti di un interessante dietro le quinte dedicato al comparto musicale del gioco. Con il video che trovate in apertura a questa news, il team Sony racconta il percorso che ha portato alla nascita di una delle canzoni che accompagneranno i giocatori nel corso del loro viaggio tra i ghiacci di God of War: Ragnarok.

Ponendo al centro della scena il tema del viaggio e della contrapposizione tra i personaggi di Kratos e Atreus, Hozer ha dato forma al testo di Blood Upon the Snow, letteralmente "Sangue sulla Neve". Un processo creativo stimolante, del quale il video mostra alcuni estratti. Il filmato offre infatti alcuni scorci sulla registrazione del brano, sia per quanto riguarda la voce sia per quanto riguarda la componente orchestrale.



Oltre che sul fronte musicale, ricordiamo il grande lavoro svolto da Sony Santa Monica sul fronte delle numerose opzioni di accessibilità di God of War: Ragnarok.