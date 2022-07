God of War Ragnarok: questa scultura di sabbia si è meritata l'attenzione di Cory Balrog

C'è grande hype da parte dei fan per God of War Ragnarok e, per ingannare l'attesa, un appassionato della serie Sony Santa Monica Studio ha deciso di realizzare una splendida scultura in sabbia.

Lo scatto che ritrae questa bellissima creazione, condivisa sui social, ci permette di scoprire che si tratta di una riproduzione con la sabbia della primissima immagina promozionale di God of War Ragnarok, con Kratos ed Atreus al centro della scena. La scultura è incredibilmente dettagliata e non solo ritrae i due protagonisti, ma anche il logo e parte dello sfondo. Una simile dedizione ha immediatamente fatto il giro dei social e, come spesso accade in questi casi, è finito sotto l'occhio attento di Cory Balrog, game director del precedente capitolo del brand. Il popolare sviluppatore non solo ha ricondiviso l'immagine, ma l'ha anche commentata con un "Wow!", per sottolineare l'ottimo lavoro svolto da quello che probabilmente è un artista abituato a lavorare con la sabbia.

Prima di lasciarvi all'immagine della scultura, vi ricordiamo che il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal prossimo 9 novembre 2022. Di recente sono anche stati aperti i preordini di God of War Ragnarok, inclusi quelli delle edizioni limitate.

