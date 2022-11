God of War Ragnarok: Seagate 'fa spazio' al nuovo hard disk a tema per PS4 e PS5

In coincidenza del lancio di God of War Ragnarok, Sony e Seagate rinsaldano la loro partnership presentando un nuovo hard disk esterno per PS4 e PlayStation 5 ispirato alla dimensione norrena dell'ultimo kolossal action adventure di Santa Monica.

La nuova unità disco rigido (HDD) esterna in edizione speciale di Seagate è caratterizzata da un design ispirato a GoW Ragnarok, ai paesaggi mitici e alle temibili divinità affrontate dal Fantasma di Sparta e da suo figlio.

L'hard disk esterno da 2TB espande la capacità di memorizzazione consentendo agli utenti di gestire rapidamente l'archiviazione della console, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5 (come pure su PC e altri dispositivi e piattaforme casalinghe). Il disco esterno di Seagate si interfaccia alla console tramite USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) con connessione ad alta velocità, senza alcun cavo di alimentazione separato. L'unità offre anche la possibilità di fruire i videogiochi su PlayStation 4 direttamente dall'hard disk esterno.

Il nuovo hard disk esterno di Seagate da 2TB con design ispirato a God of War Ragnarok è disponibile da novembre al prezzo consigliato di 175,49 euro. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di God of War Ragnarok a firma di Alessandro Bruni.