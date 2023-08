God of War Ragnarok: secondo un noto insider, l'espansione è in sviluppo

Mentre tutta l'attenzione dei giocatori PlayStation è rivolta a Marvel's Spider-Man 2, in arrivo il prossimo ottobre, sono appena spuntate sui social alcune indiscrezioni relative all'espansione di God of War Ragnarok.

A diffondere questi rumor è The Snitch, il noto insider che di recente si diletta anche con le dirette su Twitch. Durante una di queste live, il personaggio conosciuto grazie al suo account Twitter ha riportato alcune informazioni provenienti dallo stesso account che in passato ha pubblicato in anticipo le immagini di Rise of the Ronin.

Secondo queste voci di corridoio, Sony Santa Monica sarebbe al lavoro su questa espansione di God of War Ragnarok, la cui uscita sembra essere abbastanza lontana e che quindi non arriverà entro la fine del 2023. Secondo l'autore del rumor, lo sviluppo del progetto sarebbe al 60% e non è ancora chiaro se si tratti di un'espansione classica o di un prodotto standalone.

Tutte le info, riassunte dagli utenti di ResetEra, sono arrivate col contagocce sui canali social di The Snitch, come al suo solito ha creato una serie di indovinelli alla fine dei quali ha rivelato ai follower tutti i dettagli su questo presunto DLC.

In attesa di scoprire se si tratti della verità, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sul finale di God of War Ragnarok.