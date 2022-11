God of War Ragnarok, segnalati problemi con la Collector's Edition: manca il gioco!

Ad alcuni giocatori il day one di God of War Ragnarok è stato rovinato da una serie di problemi con le Collector's Edition, che in taluni casi sono giunte a destinazione prive di contenuti essenziali.

Stando a quanto è possibile apprendere in rete, sono diversi i giocatori ad aver ricevuto delle Collector's Edition prive del codice per riscattare God of War Ragnarok per PlayStation 4 e PlayStation 5 che era stato loro promesso. All'interno della custodia hanno infatti trovato due codici promozionali un pacchetto bonus comprendente un'armatura per Kratos e una tunica per Atreus, ma nessuna traccia del codice per il gioco vero e proprio. A quanto pare, diverse alcune delle copie difettose sarebbero state vendute e spedite da Target, ma al momento è difficile dire se il fenomeno sia isolato a quest'unica catena.

I problemi non terminano qui, poiché c'è anche chi ha ricevuto delle Collector's Edition prive della custodia Steelbook. Giudicate voi stessi guardando gli scatti allegati in calce a questa notizia. Ance se le segnalazioni non sono moltissime, il fenomeno è tutt'altro che isolato. Su Twitter è persino stato inaugurato un profilo apposito per le segnalazioni, reperibile a questo indirizzo, dove sono stati interpellati anche i responsabili di Sony, Santa Monica Studio e pure Cory Barlog. Ci auguriamo che tutti gli utenti interessati vengano assistiti a dovere.

Il vostro day one di God of War Ragnarok, invece, com'è andato? Se non lo avete ancora fatto, correte la leggere la recensione di God of War Ragnarok curata da Alessandro Bruni.