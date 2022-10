God of War Ragnarok: i segreti del combat system nelle parole di Santa Monica

Nell'intervista che Mihir Sheth ha concesso alla redazione di Everyeye.it, il Lead Combat Designer di Sony Santa Monica ha svelato alcuni, interessanti dettagli sul sistema di combattimento di God of War Ragnarok.

Dalla riformulazione del sistema di gestione degli scudi all'implementazione dei poteri elementali negli attacchi speciali, l'esponente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ci offre tantissimi spunti di riflessione sul lavoro portato avanti dal team di Santa Monica per restituirci a schermo un'esperienza action ancora più viscerale, profonda e stratificata.

Sheth rimarca ad esempio i grandi cambiamenti apportati nell'utilizzo in battaglia delle Lame del Caos e del Leviatano attraverso l'evoluzione delle Abilità Distintive delle armi. Pur risultando estremamente familiari a coloro che hanno già intrapreso l'odissea norrena di Kratos e Atreus, all'atto pratico l'impiego di questi e altri strumenti omicidiari risulterà essere decisamente più variegato e originale, grazie anche alle modifiche apportate al sistema di progressione dei potenziamenti e delle abilità specifiche.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video in apertura d'articolo e, qualora ve lo foste perso, allo speciale sui segreti del combat system di God of War Ragnarok nella nostra intervista a Santa Monica, con il resoconto completo delle importanti dichiarazioni condivise dal Lead Combat Designer dell'attesissimo kolossal action adventure in arrivo su PS4 e PlayStation 5 il prossimo 9 novembre.