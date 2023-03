God of War Ragnarok, il sequel si farà? Lo suggerisce il doppiatore di Tyr

In pochi se lo sarebbero aspettato, ma nel corso di un panel tenutosi al PAX East è arrivato un indizio riguardo al possibile sequel di God of War Ragnarok. A suggerire che la saga di Sony Santa Monica continuerà è stato direttamente Ben Prendergast, che ha collaborato con lo studio prestando la voce al personaggio di Tyr.

Nel corso dell'incontro, Prendergast ha dichiarato "E dirò questo, non è l'ultima volta che vedrete Tyr", e tanto è bastato per riaccendere gli animi dei fan della serie. Parole che sembrano suggerire in maniera chiara l'esistenza di nuovi progetti legati al franchise e al futuro di arrivo di un nuovo capitolo.

Il doppiatore e attore australiano ha evitato di diffondere informazioni particolarmente dettagliate su quanto evidentemente gli è stato detto, affermando di "sapere qualcosa, ma non troppo". Tante le domande che sorgono alla luce di queste dichiarazioni, prima su tutte l'ambientazione in cui prenderà luogo un eventuale sequel di God of War Ragnarok.

Il franchise di God of War, che ha compiuto 18 anni di recente, è all'apice del suo successo, ed è plausibile che Sony voglia continuare a proporre nuovi capitoli e progetti legati al brand. In ogni caso, al netto delle rivelazioni di Prendergast, sarà bene attendere i prossimi annunci ufficiali dei ragazzi di Santa Monica.

